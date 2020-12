Football – Aldin Turkes rebondira-t-il face à Vaduz? L’attaquant bosnien du Lausanne-Sport avait marqué trois des quatre buts lausannois face à l’équipe de la Principauté la saison dernière. Retrouvera-t-il ses sensations ce mercredi soir à la Tuilière (18h15)? Renaud Tschoumy

Aldin Turkes a semblé bien isolé au milieu de la défense bernoise, dimanche dernier à la Tuilière. Eric Lafargue

L’attaquant bosnien du Lausanne-Sport Aldin Turkes retrouvera-t-il la confiance et le chemin des filets ce mercredi soir (18h15) contre Vaduz, au stade de la Tuilière? C’est ce que les statistiques pourraient laisser penser.

La saison dernière, en Challenge League, le club de la Principauté avait bien convenu au No 99 du club vaudois. Son doublé avait permis au LS de s’imposer le 22 septembre 2019 à Vaduz (2-1). Il avait encore marqué à deux reprises face aux Liechtensteinois, le 23 juin dernier à domicile (1-1), et le 21 juillet à Vaduz (défaite 2-1). Mais il était forcément resté muet lors de la défaite du LS 0-2 «at home», le 8 décembre 2019.

Alors, bien sûr, le bilan du LS face à Vaduz lors de la saison 2019-2020 est négatif: une victoire, un nul et deux défaites. Surtout, le LS n’a pas été capable de battre Vaduz à domicile, alors qu’il a pourtant survolé le championnat. Mais les chiffres prouvent que Vaduz semble être une équipe qui convient à Turkes.

Deux assists en trois matches

Or, ce dernier a bien besoin de retrouver confiance. Testé positif au Covid-19 au début du mois de novembre, il a dû, la mort dans l’âme, décliner sa toute première convocation avec l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine.

Et rien ne s’est arrangé depuis son retour sur les pelouses helvétiques. A son crédit: seulement deux assists, un à Saint-Gall le 22 novembre (2-2), l’autre à Bâle trois jours plus tard (défaite 2-1). Mais aucun but marqué en trois matches, à l’image de son LS qui stagne: 2 petits points récoltés lors des 5 derniers matches. Difficile de ne pas y voir une relation de cause à effet.

Alors, s’il venait à Turkes l’idée de refaire trembler les filets ce mercredi soir, le LS pourrait bien en profiter. Il le faudra certainement, face à une équipe qui, elle, vient de récolter cinq points en quatre matches, grâce notamment à son large succès contre Sion samedi dernier (4-1).

De la performance de Turkes dépendra probablement le résultat du Lausanne-Sport ce mercredi. À moins que ce ne soit l’inverse…