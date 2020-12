Ski alpin – Aleksander Kilde l’emporte, Beat Feuz bon troisième Le Norvégien a remporté la difficile descente de Val Gardena, devançant l’Américain Cochran-Siegle et le Bernois. Sport-Center

Le Bernois affole les chiffres. KEYSTONE

Aleksander Kilde a réussi une véritable démonstration sur la première partie de la descente italienne et su parfaitement gérer par la suite. Il a ainsi remporté son cinquième succès en Coupe du monde, le troisième en haute vitesse (19e podium, le 5e en descente). Il a devancé de 22 centièmes le surprenant Américain Ryan Cochran-Siegle, qui est monté, à 28 ans, sur la «boîte» pour la toute première fois de sa carrière.

Beat Feuz a beau ne pas trop apprécier le parcours du Tyrol du Sud, il a tout de même trouvé le moyen de s'y exprimer. La figure de proue de la descente helvétique a su dompter les bosselettes qui font tant souffrir ses articulations - et notamment un de ses genoux - pour fêter son premier podium depuis le 13 février dernier à Salbach.

Le Bernois continue ainsi de martyriser les chiffres avec ce 36e top-3 en descente et le 48e en tout et pour tout! Il a tout de même eu quelque peu la réussite de son côté, puisque le duo Kjetil Jansrud (Nor) et Bryce Bennett (USA), ex aequo, ont bouclé l’affaire à simplement huit centièmes de la star de la discipline.

Remontada de Janka

Sur une neige qualifiée d’agressive, les favoris ont joué avec les numéros de dossards, afin d’essayer de profiter de la meilleure visibilité possible. Parti tôt et jamais à l'aise sur ce tracé d’habitude, Carlo Janka et son dos douloureux ont perdu gros entre le premier et le deuxième intermédiaire (neuf dixièmes de lâchés!), avant de revenir fort sur la fin. Le Grison est allé «mourir» à simplement 16 centièmes du meilleur temps du moment, oeuvre de Jansrud. Suffisant pour terminer à un bon 7e rang final et peut-être nourrir quelques regrets.

Sous les yeux de la légende Albert Tomba, tout sourire dans une aire d’arrivée à huis clos, Mauro Caviezel a lui aussi distancé sur la partie sommitale, mais n'a en revanche pas réussi à se remettre dans le rythme ensuite. Le deuxième du Super-G de samedi a fini à 1''28 du vainqueur du jour, bon pour une décevante 12e place. Derrière, Niels Hintermann (18e) et Urs Krayenbühl (23e) sont rentrés dans le rang après leurs belles promesses entrevues la semaine dernière à Val d’Isère. Ralph Weber a quant à lui le sourire, du haut de son 19e rang prometteur.