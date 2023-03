Commerce de détail – Alerte à la pénurie de concombres, poivrons et tomates au Royaume-Uni Les supermarchés britanniques invoquent les mauvaises conditions météo au Maroc et en Espagne. lls rechignent à acheter local, car trop cher. Tristan de Bourbon - Londres

Un client d’un supermarché Sainsbury’s (Londres est) découvre des rayons de légumes vides. Février 2023. AFP

Drame au Royaume-Uni: les rayons des tomates, des poivrons et des concombres des supermarchés sont vides. Les chaînes Lidl, Aldi, Tesco, Asda et Morrisons, positionnées parmi les moins chères du pays, ont rationné leurs clients, autorisés à n’acheter que deux ou trois de chacun de ces légumes. Le groupe Lidl a pris cette décision lundi en raison «d’une récente augmentation de la demande» et pour «s’assurer que tous nos clients ont accès aux produits dont ils ont besoin». Comment les Britanniques pourraient-ils en effet se passer de tomates et de concombres, indispensables à la confection du traditionnel English breakfast ou du gin tonic de fin de journée?