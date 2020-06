Intempéries – Alerte aux inondations au Tessin L’alerte concerne en particulier les vallées du Sottoceneri et la région de Bellinzone, où de fortes pluies ont provoqué des inondations par endroits dimanche.

La police cantonale conseille à la population d’éviter les rives des lacs et cours d’eau. (KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari) KEYSTONE

Le Tessin a été fortement arrosé dimanche et de nouvelles précipitations étaient attendues lundi soir. La police cantonale conseille à la population de n’utiliser la voiture qu’en cas d’urgence et d’éviter les rives des lacs et cours d’eau.

Les passages souterrains sont également dangereux, car ils peuvent rapidement se remplir d’eau, souligne la police tessinoise dans un communiqué. Enfin, des arbres déracinés peuvent chuter.

L’alerte concerne en particulier les vallées du Sottoceneri et la région de Bellinzone. Dimanche, les fortes pluies avaient provoqué des inondations par endroits. Les pompiers ont dû intervenir à de nombreuses reprises.

( ATS/NXP )