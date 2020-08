Episode caniculaire à venir – Alerte canicule: il fera très chaud ce week-end Dès ce samedi, il y aura une hausse des températures, pouvant atteindre 34° C. Ces fortes chaleurs devraient se maintenir jusqu’à mercredi prochain au moins. Clément Bonard

C’est le premier épisode caniculaire de cette durée en 2020. KEYSTONE

Préparez vos ventilateurs! Les prévisions météorologiques confirment qu'une période de canicule va se mettre en place dès ce samedi jusqu'à mercredi.

Le médecin cantonal rappelle à la population de prendre des précautions et de faire preuve de solidarité:

Se protéger de la chaleur en restant chez soi et en évitant les activités physiques aux heures les plus chaudes (entre 11h00 et 15h00).

en restant chez soi et en évitant les activités physiques aux heures les plus chaudes (entre 11h00 et 15h00). Préserver la fraîcheur du logement autant que possible en fermant les fenêtres et volets/stores le jour et en les ouvrant la nuit.

autant que possible en fermant les fenêtres et volets/stores le jour et en les ouvrant la nuit. S'hydrater suffisamment, en buvant très régulièrement, sans attendre d'avoir soif.

Attention aux coups de chaleur

Cette hausse des températures peut entraîner des conséquences graves pour la santé. Les plus vulnérables sont particulièrement concernés, à savoir les personnes âgées, les jeunes enfants ainsi que les personnes souffrant de maladie(s) chronique(s).

Les symptômes à prendre en compte sont une faiblesse générale, une température corporelle élevée (> 40°C), bouche sèche, confusion, vertiges, désorientation, nausées et crampes musculaires. Il faut agir immédiatement et appeler le 144, faire boire et rafraîchir la personne à l'aide de linges humides.