Santé et technologie – Alerte «fibrillation auriculaire»: ma montre connectée a-t-elle raison? Et si nos appareils connectés pouvaient servir d’alarmes imparables en cas de troubles du rythme cardiaque? Aujourd’hui, tous les projecteurs se tournent vers ces nouvelles technologies, afin de déterminer si elles peuvent s’intégrer dans l’arsenal des outils diagnostiques. Laeticia Grimaldi

Parmi les questions soulevées par l’usage médical de ces technologies, celle de la protection des données de santé est particulièrement sensible. GETTY IMAGES

Pouls au repos, après un café bien serré ou en direct d’un marathon: smartphones et appareils connectés ne ratent aujourd’hui rien ou presque des fluctuations de notre rythme cardiaque. Mais si notre pouls est le plus souvent le reflet de notre degré d’activité physique (lire encadré), un autre indicateur susceptible de s’afficher sur nos écrans concentre aujourd’hui de nombreux regards. Il s’agit de la mention «fibrillation auriculaire», un trouble du rythme cardiaque pouvant affecter une personne sur trois au cours de sa vie.