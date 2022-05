Gros-de-Vaud

Une situation ubuesque

La situation dans laquelle se trouve engluée l’Association pour la Maison du blé et du pain (AMBP) est invraisemblable et ubuesque. Elle est propriétaire de l’immeuble ainsi que du musée et de la boulangerie qu’il renferme. Qu’elle soit en conflit avec l’exploitant de la boulangerie, qui n’est que locataire, d’accord, c’est admissible.

Mais que le fonctionnement du musée et son utilisation par l’association propriétaire soient ainsi pénalisés, c’est grotesque; en particulier pour y tenir sa dernière assemblée générale. Que l’association envisage même de déménager à terme son musée dans d’autres locaux, c’est inadmissible. Bien que nous ayons la chance de vivre dans un pays à bien des égards privilégié, nos lois sont parfois curieusement faites.