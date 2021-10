Histoire d’ici – 1911 – Alerte! Ils veulent voler l’eau de la Venoge! Les habitants de L’Isle sont prêts à faire le coup de feu pour défendre leur rivière, convoitée par des spéculateurs lausannois. Gilles Simond

Manuel Perrin

Le tocsin sonne à L’Isle, ce matin du jeudi 26 octobre 1911. C’est qu’au pied du Jura vaudois, l’heure est grave, très grave. La «guerre de l’eau» est déclarée et les autorités en appellent à la population: «Ils sont en train de nous voler la Venoge et de noyer nos champs avec!» Alors les villageois abandonnent leurs activités. Les hommes empoignent qui une fourche ou une pelle, qui un gourdin ou un manche de pioche. Certains sortent dans la rue fusil en main. Ils se rassemblent au centre du village, ils sont une soixantaine, très fâchés.

Bientôt, fort excités, ils se rendent vers l’objet de leur courroux: à proximité du village, un chantier et une large fosse de 4 à 5 mètres de profondeur, d’où une pompe extrait de l’eau qui se déverse à flots sur les champs et jardins situés en dessous. Assaillis de toutes parts, les ouvriers qui travaillent là n’en mènent pas large et n’ont pas d’autre choix que d’abandonner fissa la place. Alors les hommes empoignent les pelles et comblent la fosse. Puis, ravis de l’ouvrage ainsi effectué, ils retournent au village en cortège, emmenés par un tambour.