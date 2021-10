Concert electropop – Alerte! Kadebostany attaque Lausanne Le groupe-État installe son artillerie lourde sur la scène du D! Club, dimanche. Retour au bercail pour une formation atypique qui, pays par pays, poursuit sa conquête du globe. Francois Barras

Grandiloquence et énergie: sur scène à Lausanne dimanche, Guillaume et ses citoyens de Kadebostany feront montre de leur force de frappe.

La soldatesque change, le général reste. Depuis quinze ans que Kadebostany a ouvert les vannes de son electropop, la formation a connu plusieurs configurations autour de son artisan principal, le producteur, compositeur et DJ Guillaume Bozonnet. Le succès, lui, est constant. À peine les restrictions levées, la petite troupe s’en est allée l’été dernier retrouver la Grèce (deux sold out à Athènes), la Roumanie, la Turquie, autant de territoires qui ont installé tôt et durablement Kadebostany parmi les têtes d’affiche de leurs festivals.

Dimanche, c’est le «petit» club du D! que le groupe retrouve, en ce mois anniversaire célébrant un quart de siècle de la salle. L’occasion de déployer sous un toit et entre quatre murs l’arsenal scénique et sonore qu’il a déjà éprouvé en open air. «Ça fait longtemps qu’on n’avait plus joué à Lausanne dans un club, tente de se remémorer Guillaume. On est très excités par la perspective de pouvoir proposer une formule longue de notre show, souvent limité à une heure à cause du format festival. On va jouer des classiques et des nouveautés. Le spectacle présente deux nouveaux vocalistes, Poseïdona et Fang The Great, ainsi qu’une section de cuivres et moi au synthé modulaire. On avait démarré cette formation un peu avant la pandémie, évidemment tout s’est arrêté d’un coup.»

«Là où j’en suis dans ma carrière, je sais qu’il reste encore des pays que j’ai envie de conquérir.» Guillaume de Kadebostany

Évidemment. Comme tous les musiciens – comme tout le monde – les membres de Kadebostany ont rongé leur frein durant de longs mois, privés de déplacements et de scènes. La formation a beau avoir développé comme peu d’artistes romands son art du streaming et des plateformes musicales, travaillant désormais chanson après chanson plutôt que de tout miser sur un album (le troisième est paru en 2018), elle ne peut faire l’impasse sur les revenus du live afin de mener son aventure professionnelle, rare illustration de pop romande permettant à ses créateurs d’en vivre. «J’ai 36 ans, je fonctionne un peu à l’ancienne, encore en mode albums, continue le compositeur. Mais je suis ouvert à toutes les façons de promouvoir notre musique. Et nous avons la chance d’avoir beaucoup de tubes, comme «Take Me to the Moon», «Castle in the Snow», «Mind If I Stay». Ils fonctionnent tous aussi bien en concert, mais ils ont connu des succès différents selon les pays.»

Et de raconter comment la chanson «Early Morning Dreams» a bénéficié d’une signature avec un gros label discographique afin de développer son succès uniquement… en Chine! «On a des bons scores et des bonnes statistiques là-bas. Aussi aux États-Unis, mais c’est plus difficile. Comme l’Angleterre, c’est un marché qui donne vite l’impression qu’ils ont déjà tout et donc pas besoin de toi. Là où j’en suis dans ma carrière, je sais qu’il reste encore des pays que j’ai envie de conquérir.» La casquette de généralissime pointe soudain sous celle du président, son titre officiel aux premières heures du groupe, quand Kadebostany se présentait comme la fanfare nationale de la République du même nom. Les allures martiales de ses concerts et la frappe emphatique de son electropop se sont parfaitement nourries de cette grandiloquence de façade.

«Ça reste mon projet, je suis le meneur et je joue là-dessus aussi, mais les gens ont bien pigé que ce n’est pas un délire monomaniaque», sourit Guillaume, songeant peut-être à la polémique menée par l’ex-chanteuse Amina qui l’accusa de despotisme en 2015 puis s’en est allée militer dans Flèche Love. «Kadebostany n’est pas un groupe, pas un projet solo non plus. C’est avant tout un prétexte pour créer des trucs, essayer des formules, collaborer avec plein de gens. Derrière le concept, ça reste un pur show electropop, avec une mise en scène immersive inspirée du théâtre et un jeu important sur les lumières.» Et une section de cuivres! «Ils se marient super bien avec les textures de mes synthés, ils font partie intégrante de l’ADN de Kadebostany et c’est un plaisir de réorchestrer des versions studio en live. Sur scène, ça prend peu de place mais quand ça tape, ça tape!»

