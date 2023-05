Une question, un expert – Alerte, mon enfant a avalé une pile Dans ce cas, il ne faut pas attendre et l’emmener tout de suite aux urgences. Marie Maurisse

Parmi la longue liste des objets que votre enfant peut avaler, c’est du plus terrible dont nous allons causer: la pile-bouton ou pile-plate. KEYSTONE

Angoisse parentale par excellence: un enfant qui avale quelque chose qu’il ne faut pas! Car les petits ont la fâcheuse habitude de gober tout ce qui passe à leur portée, notamment dès qu’ils savent marcher. Et parmi la longue liste des objets que votre enfant peut avaler, c’est du plus terrible dont nous allons causer: la pile-bouton ou pile-plate.

«Les piles bouton, ou plates, sont un poison mortel pour votre enfant»

En gros, les piles, à la base, on n’aime pas ça, car leur contenu a tendance à les faire se corroder. Les piles-boutons/plates sont d’autant plus sujettes à ce phénomène, soyons clairs, c’est un poison mortel pour votre bambin. Dès lors, première règle: ne JAMAIS laisser traîner une pile de ce type à portée d’un enfant, elles doivent toutes être en sécurité dans une boîte fermée et verrouillée ou une armoire inaccessible.

Malheureusement, on le sait bien, un enfant déjoue souvent toutes les attentes et, en prime, les jouets électroniques sont souvent truffés de ces choses (prenez-y bien garde avant d’acheter!). Donc, que faire si votre enfant finit tout de même par avaler une pile? Il n’y a pas 36 solutions: allez aux urgences immédiatement!

Risque de perforation

En effet, selon la localisation de la pile, et notamment si elle reste bloquée quelque part dans l’œsophage, il va falloir aller la chercher par fibroscopie dès que possible. Plus vous attendez, plus le risque de perforer un organe va augmenter, il faut donc un avis médical en urgence. Laissez votre enfant à jeun, et emmenez-le à l’hôpital sans attendre!

Petit point bonus à savoir en plus, pour les plus petites piles, qu’on appelle piles-boutons, si l’enfant a la riche idée de s’en fourrer une dans la narine, c’est le même réflexe. Le danger est double ici: que l’enfant l’avale puisque l’arrière des narines communique avec la cavité orale, et que la pile corrode la muqueuse nasale, ce qui exige une extraction rapide par un ORL si nécessaire.

Voilà, la pile-bouton/plate chez l’enfant, ce n’est pas difficile en somme mais c’est surtout extrêmement dangereux, soyez vigilants!

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

