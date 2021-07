Automobile – Alertes pour Buemi et Toyota à Monza Même si les 6 Heures de Monza ont été remportées par la Toyota n°7, le favori japonais a connu plusieurs alertes. Dont les soucis qui ont entravé la course de Sébastien Buemi. Jean-Claude Schertenleib

Malgré plusieurs problèmes, la Toyota n°7 l’a emporté à Monza. Instagram Sébastien Buemi

Troisième manche du championnat du monde d’endurance 2021, les 6 Heures de Monza servaient de répétition générale en vue de «la» course de l’année, les 24 Heures du Mans, programmées le week-end des 21 et 22 août prochains. Répétition générale dans la mesure où le mythique tracé italien, extrêmement rapide, est celui qui ressemble le plus au Mans, par les vitesses qui y sont atteintes.

Et si Toyota a encore gagné avec sa voiture n°7 (Lopez, Conway et Kobayashi), plusieurs alertes ont été notées, qui ont essentiellement touché la voiture n°8 du Vaudois Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley, vainqueurs des deux premières courses de la saison à Spa-Francorchamps (Belgique), puis à Portimão (Portugal).

Buemi, qui avait pris le départ, a cédé le volant en deuxième position à son équipier néo-zélandais Hartley après un double relais; c’est alors que les problèmes ont commencé (pression de carburant, freinage et, donc pour la voiture hybride, récupération d’énergie). Restée longtemps aux stands, la Toyota n°8 a finalement terminé la course pour accumuler un maximum d’informations, mais très loin du podium final. Un podium que l’équipage vainqueur a partagé avec Alpine (l’ancienne Rebellion) et l’équipage vainqueur de la catégorie LMP2, dont l’Obwaldien Fabio Scherer.

Belle dixième place du Lausannois Esteban Garcia et de son Realteam, alors que le Seelandais Neel Jani s’impose en GTE.

