Motocyclisme – Alex Rins remporte le Grand Prix des Amériques à Austin L’Espagnol a remporté le 3e Grand Prix de la saison en MotoGP, devant l'Italien Luca Marini et le Français Fabio Quartararo. Le champion en titre, Francesco Bagnaia, a chuté.

Alex Rins a empoché sa sixième victoire dans la catégorie reine. AFP

L’Espagnol Alex Rins (Honda-LCR) a remporté dimanche le Grand Prix des Amériques devant le vice-champion en titre français Fabio Quartararo (Yamaha), 3e, qui signe aux Etats-Unis son premier podium de la saison. Sur l’exigeant tracé d’Austin (Etats-Unis), le grand perdant de cette 3e manche de la saison est l’Italien Francesco Bagnaia: parti en pole position, le champion en titre était en route vers la victoire, mais au 7e tour (sur 20), il a chuté et abandonné.

Cette mésaventure a fait les affaires de Rins puisque l’Espagnol, alors dans les talons du pilote Ducati, en a profité pour récupérer la tête de la course. Les rênes acquises, jamais il n’a été inquiété par la concurrence jusqu’à l’arrivée. «Je suis tellement heureux!» a réagi Rins, arrivé cette saison chez Honda-LCR. Le Barcelonais de 27 ans était le seul présent ce week-end à s’être déjà imposé dans la catégorie reine sur le tracé texan (en 2019, avec Suzuki). Il devance à l’arrivée l’Italien Luca Marini (Ducati-VR46), 2e, et Fabio Quartararo (Yamaha), qui s’élançait de la 7e position sur la grille. «C’était très compliqué […] mais je suis super content car j’ai vécu des premières courses difficiles, on travaille si dur avec l’équipe», a déclaré le Niçois de 23 ans.

Bagnaia «ne comprend pas»

L’Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), 6e du GP, reste leader au championnat devant Bagnaia, désormais à 11 points de son compatriote. «Je ne comprends pas. […] Je suis très déçu et assez nerveux car ça n’était pas de ma faute», a déclaré le champion en titre à Canal+ après sa chute.

C’est un coup dur pour celui que l’on surnomme «Pecco», qui espérait tant se racheter de sa bévue il y a deux semaines en Argentine, quand il est tombé alors qu’une place sur le podium lui était promise. Au passage, il avait perdu la tête du championnat au profit de Bezzecchi. À Austin, le Turinois sauve toutefois les meubles puisqu’il s’est imposé samedi sur le sprint, un nouveau format de course, plus court que le GP, rapportant davantage de points au championnat. Grâce à cette victoire, Bagnaia était revenu samedi soir à un point de son compatriote Bezzecchi au classement général, avec l’espoir de récupérer la tête du classement à l’issue du GP. En vain.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.