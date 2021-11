Vers un nouveau «Big Three» – Alexander Zverev est le No 1 mondial des matches au meilleur des trois sets Le champion olympique a remporté son deuxième Masters en étouffant Djokovic puis Medvedev en moins de vingt-quatre heures. Impressionnant. Mathieu Aeschmann

Alexander Zverev savoure son deuxième succès dans le tournoi des maîtres. AFP

Rien ni personne ne pouvait arrêter Alexander Zverev, dimanche soir en finale du Masters. Gonflé par sa magnifique performance de la veille face à Novak Djokovic, l’Allemand a sorti de son chapeau la finale parfaite contre un Daniil Medvedev impuissant (6-4, 6-4). Comme en 2018 à Londres, il a donc conclu sa saison sur cet exploit rarissime: dominer les No 1 et No 2 mondiaux en moins de vingt-quatre heures. «Je ne pourrais pas me sentir mieux, a commenté celui qui est sous le coup d’une enquête interne de l’ATP pour violence domestique. Là, je rêve d’une pizza et, demain, nous sautons tous dans l’avion. Les maillots de bain sont déjà dans la valise.»