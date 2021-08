Hockey sur glace – Alexandre Aellig annonce sa démission Le CEO du Lausanne Hockey Club retourne à ses activités de conseil en investissements. Il quitte donc le le club vaudois après avoir passé 18 mois à sa tête. Sport-Center

Alexande Aellig quitte la vaudoise arena après avoir passé 18 mois à la tête du LHC. keystone-sda.ch

Le CEO du Lausanne Hockey Club Group, Alexandre Aellig a informé le Conseil d’administration de son intention de démissionner pour se consacrer à de nouveaux projets. C’est le site internet du club qui l’a annoncé mardi après-midi.

Alexandre Aellig a passé les 18 derniers mois à la tête du LHC. Il a accompagné les nouveaux investisseurs lors du rachat du club, réorganisant puis dirigeant le groupe pendant la pandémie de Covid. «Il a non seulement géré avec rigueur les finances du club alors que l’ensemble du secteur du sport et de l’entertainment traversait la plus grave crise de son histoire, mais il a aussi initié une transition numérique indispensable pour préparer le club à un monde post-Covid», a commenté le LHC.

«Dans une période d’incertitude énorme pour le sport, nous avons été en mesure de maintenir les finances stables et de mettre le LHC sur la voie de la croissance des revenus à long terme» Alexandre Aellig, CEO démissionnaire du LHC

Alexandre Aellig retourne à ses activités de conseil en investissements, pour développer de nouveaux projets avec Zdenek Bakala, l’un des actionnaires du Lausanne Hockey Club Group, avec lequel il collabore depuis plusieurs années. «Dans une période d’incertitude énorme pour le sport, nous avons été en mesure de maintenir les finances stables et de mettre le LHC sur la voie de la croissance des revenus à long terme – ce qui est essentiel si le club doit répondre à l’ambition de devenir une force compétitive dans la National League. Tous ceux qui ont été impliqués dans le club savent que le LHC a un énorme potentiel et je continuerai à suivre ses progrès alors que la nouvelle saison débute», a commenté Alexandre Aellig, CEO démissionnaire du Lausanne Hockey Club.

Le Conseil d’administration du Lausanne Hockey Club Group communiquera très prochainement l’organigramme de sa nouvelle direction.

Ce qu’ils ont dit: Afficher plus Patrick de Preux, président du Lausanne Hockey Club : «Alexandre Aellig a gagné un énorme respect au sein du club. Il a mené à bien la restructuration du groupe et a été à l’avant-garde des efforts du LHC pour gérer les revenus alors que les matches de hockey étaient suspendus ou annulés et que des événements majeurs étaient reportés.» Petr Svoboda, directeur des Opérations Hockey du LHC : «Alex Aellig est un professionnel absolu qui a aidé le club à traverser, non seulement un changement de structure de gestion, mais aussi une pandémie mondiale qui a touché tous les sports de manière extrêmement dure. Il nous a permis de nous mettre en excellente position et lui succéder sera un beau challenge.»

