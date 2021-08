Élections cantonales 2022 – Alexandre Berthoud annonce sa candidature au Conseil d’Etat Un cinquième candidat PLR se lance dans la course pour entrer au gouvernement vaudois. Le député du Gros-de-Vaud et les quatre autres candidats de son parti seront départagés le 22 septembre. Clément Bonard

Alexandre Berthoud, député PLR au Grand Conseil vaudois. KEYSTONE

Selon une information obtenue par nos confrères du journal «Le Temps», Alexandre Berthoud, député PLR du Gros-de-Vaud, se lance lui aussi dans la course au Conseil d’Etat.

«Je suis prêt, je me sens mûr pour endosser la fonction ministérielle et je veux aider le canton à relever les défis de ma génération et des suivantes», a-t-il déclaré. C’est lors de l’assemblée du comité d’arrondissement PLR du Gros-de-Vaud qu’Alexandre Berthoud a annoncé sa candidature.

Le PLR devra donc décider qui, entre Alexandre Berthoud, Sergei Aschwanden, Isabelle Moret et Frédéric Borloz, accompagnera la ministre sortante Christelle Luisier sur le ticket électoral. Réponse le 22 septembre prochain.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.