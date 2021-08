Candidatures au Conseil d’État – Alexandre Berthoud: «Je suis un homme de terrain pur et dur» Le député du Gros-de-Vaud est le cinquième libéral-radical à briguer l’investiture de son parti. Vincent Maendly

Alexandre Berthoud, député PLR, tente sa chance dans la course au Conseil d’État. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Cette fois, à moins d’une surprise, le casting PLR des «candidats à la candidature» au Conseil d’État est complet. Après s’être donné tout un été pour y réfléchir, Alexandre Berthoud a officialisé ses intentions jeudi soir, 48 heures avant la fin du délai interne.

Avec le «soutien unanime» du comité de son arrondissement, le député du Gros-de-Vaud se présentera devant le congrès dans un mois, aux côtés de quatre collègues de parti.

Les libéraux-radicaux devront alors choisir et éliminer un, voire – et c’est plus vraisemblable - deux postulants. La stratégie d’un ticket à trois est en effet privilégiée par la direction du parti. Les élections cantonales auront lieu le 20 mars 2022.