Événement international à Genève – Alexandre de Senarclens présidera le Salon de l’auto Maurice Turrettini quitte la présidence du Geneva international motor show (GIMS), un député PLR lui succède. Marc Bretton

Alexandre De Senarclens, avocat, membre du PLR et désormais également président du Salon de l’auto. MAGALI GIRARDIN

Le Salon de l’auto, alias le Geneva international motor show (GIMS), change de président. L’avocat et député PLR Alexandre de Senarclens succède à Maurice Turrettini qui se retire après douze ans de règne. Ce choix marque une évolution. Plus jeune, à l’aise avec les médias, plutôt sensible aux questions écologiques, Alexandre de Senarclens tranche avec son prédécesseur. On reste en revanche dans les mêmes eaux politiques. Quel est le programme du nouveau président? Interview.