Alexeï Monney resserre les liens entre l’humain et sa nature

Aide-toi et le ciel t’aidera! Après des années d’ambitions incertaines entre football, sciences politiques et musique, le Lausannois Alexeï Monney (1990) profitera d’une rupture sentimentale pour faire sien l’adage. Et signer un pacte qu’il veut définitif avec les arts visuels en s’inscrivant à l’École d’art de Zurich (ZHDK), section sculpture et installation. Avec bachelor en 2020. D’ici là, il a les honneurs des Espaces d’une sculpture sur l’esplanade de Montbenon.

«Douze mois par an» est une sculpture à grandeur humaine, tirant son origine d’un jeu de motricité que l’on trouve dans les salles d’attente pédiatriques. En dialogue avec les deux lions à la langue de bois à l’entrée du tribunal, Alexeï y présente un travail fleuretant entre esthétisme pur et message engagé: «Il s’agit d’une prise de conscience entre politique, immigration, écologie et rencontre. Je requestionne le parc et sa mixité, mais aussi la notion d’espace public. En souhaitant voir abolir les différences entre le sérieux de la justice, l’inconscience de certains acteurs et l’insouciance de la majorité des spectateurs. Ainsi, à travers le jeu, on est censé être ensemble et devenir tous égaux. Celui-ci fonctionne comme un calendrier de la vie, avec un début, une fin, des hauts, des bas. Chacun jouera selon son chemin et ses influences.»

L’humain confronté à son élément naturel est bien au centre de ses préoccupations. Il s’y emploie via la peinture, la photo et le dessin. En résidence en Islande, il compte se confronter aux expériences de Roman Signer et de Christoph Büchel. Qui pourraient l’inspirer à devenir un artiste authentique. À suivre donc… Lausanne. Esplanade de Montbenon > di 29 mars 2020