Opposant aux soins intensifs – Alexeï Navalny entre la vie et la mort Le leader de l’opposition russe est dans le coma. Ses proches affirment qu’il aurait été empoisonné en raison de son combat contre la corruption. Benjamin Quénelle Moscou

Alexeï Navalny se savait en danger. Déjà victime d’attaques physiques, il a été arrêté et emprisonné de nombreuses fois dans le passé. (AP Photo/Pavel Golovkin, File)

Les médecins assurent «se battre pour sauver sa vie». Et le Kremlin lui a souhaité «un prompt rétablissement». Mais, jeudi soir, Alexeï Navalny était toujours dans un état grave. Après une semaine passée en Sibérie pour préparer ses troupes aux élections locales de septembre, à Novossibirsk et Tomsk, le leader de l’opposition avait dans la matinée pris un vol retour vers Moscou. Très vite, il s’est senti mal et a perdu connaissance. L’avion a dû atterrir en urgence à Omsk où, dans le coma, il a été hospitalisé dans un service de réanimation toxicologique.