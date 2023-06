Répression en Russie – Alexeï Navalny face au risque de l’oubli Accusé d’«extrémisme», l’opposant russe risque 30 ans de prison supplémentaires. Pour briser son isolement, il a développé une stratégie: poursuivre en justice ses geôliers. Benjamin Quénelle - Moscou

Alexeï Navalny, entouré de ses avocats, lors de son nouveau procès qui s’est tenu à huis clos dans la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, le 19 juin 2023. AP Photo/Alexander Zemlianichenko/KEYSTONE

Plus de deux ans après son arrestation, et avec déjà une condamnation pour 11 ans et demi derrière les barreaux, Alexeï Navalny risque 30 ans de réclusion de plus. Le nouveau procès contre le plus célèbre des opposants au Kremlin a commencé lundi. Il est cette fois accusé d’avoir créé et financé une organisation «extrémiste». La justice a retenu sept charges contre lui, en lien avec son Fonds de lutte contre la corruption.