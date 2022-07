Dire que la mort a frappé une grande dame lausannoise est un euphémisme, tant Alice Pauli aura discrètement bousculé le paysage culturel vaudois. À beaucoup, à plusieurs du moins, ce patronyme ne dira pas grand-chose. La centenaire était de ceux qui restent à l’ombre pour mieux faire briller les lumières.

«Luce e ombra», c’est peut-être le nom de l’œuvre la plus emblématique et iconique que la galeriste et collectionneuse a offert au nouveau Musée cantonal des beaux-arts. Comme un testament, l’arbre de bronze, d’or et de granit de l’Italien Giuseppe Penone s’élève dans son hall depuis 2019.

«Toutes ces griffures, toutes ces marques qui ressortent, disait le sculpteur piémontais, ce sont autant de témoins de tout ce qui s’est passé ici. Cette exposition, c’est aussi un hommage à Alice Pauli. Ils sont rares, les galeristes qui, comme elle, donnent toute leur vie et tout leur amour à l’art.»

«Alice Pauli était de ceux qui restent à l’ombre pour mieux faire briller les lumières.»

Le nom d’Alice Pauli est aussi intimement lié à ceux, entre autres, d’Anselm Kiefer, de Pierre Soulages, au rayonnement artistique de Lausanne, à la renaissance «alternative» du Flon. Ses dons au MCBA en 2017, rappelait Pascal Broulis, représentent «le budget de quinze ans d’acquisition pour l’institution».

«No culture no future», scandaient les milieux concernés en pleines vagues «coronariennes et confinatoires». L’art se conjuguant aussi au présent, allez voir «Luce e ombra» là où il «pousse» tous les jours, au frais et gratuitement. Un peu pour changer des turpitudes contemporaines, un peu pour ceux qui contribuent à nous les faire oublier. Un peu, beaucoup, passionnément par pur plaisir de voir le beau.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.