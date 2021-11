Théâtre pour enfants – «Alice» et ses 150 acteurs en herbe transforment le Jorat Pour son 126e spectacle, La Paternelle redonne vie au conte de Lewis Caroll dans le nouveau cadre de la Grange sublime. Balade en coulisses. Rebecca Mosimann

Le lapin blanc, le chat et les autres personnages d’Alice au pays des Merveilles se préparent à monter sur la scène du Théâtre du Jorat pour la répétition. Christian Brun

Dans la pénombre de cette fin de journée, la Grange sublime semble au loin s’être agrandie. En effet, un chapiteau a poussé juste à côté de la salle de spectacle de Mézières, relié à cette dernière par un petit tunnel.

Il fallait bien un espace supplémentaire pour accueillir la grande famille de La Paternelle, le plus ancien théâtre d’enfants d’Europe fondé par cette mutuelle d’assurance pour orphelins: 150 acteurs en herbe âgés de 8 à 20 ans, 200 bénévoles et une poignée de professionnels de la scène ont travaillé d’arrache-pied ces derniers mois pour donner vie à «Alice», le 126e spectacle de la troupe, à découvrir dès ce soir et jusqu’à dimanche.

Un tunnel a été aménagé entre le chapiteau qui sert de loge et le Théâtre du Jorat. Christian Brun

Un joyeux vacarme règne sous la tente utilisée comme une loge géante. Un lapin, une duchesse, une carte de cœur sur deux jambes et un petit punk déambulent en rigolant en attendant le moment de monter sur la scène de la Grange sublime lors de cette avant-dernière répétition générale.

Dans un coin, leurs amis la tortue, le lézard et autant d’autres créatures sorties tout droit de l’imaginaire de Lewis Caroll passent entre les mains expertes des maquilleuses pour la dernière étape de leur transformation.

«J’adore mon costume et les lunettes à la Elton John. Il y a plein de petits détails sympas. Regardez ces boutons en forme de montre! Comme mon personnage, je suis parfois en retard», glisse malicieusement le Lapin blanc, alias Manon Pache, 16 ans, qui participe à son sixième spectacle.

Alice, interprété par Lucie Jaquerod, 17 ans, rôle principal est coiffée par son ami Le roi de cœur, Matthieu Elsner. Christian Brun

Deux déménagements

Fidèle de la scène de Beaulieu, toute l’équipe avait déjà vécu un premier déménagement en 2019 sous un chapiteau installé à Bellerive pendant les travaux de la grande salle lausannoise. C’était sans compter sur la pandémie et les retards de chantier.

«On s’était dit une fois mais pas deux et nous y voilà, rigole Yves Buergin, membre du comité et responsable communication. Changer de lieu exige une organisation encore plus rigoureuse mais au final on y arrive. Tenez, on a même réussi à trouver un plancher pour le chapiteau, malgré la pénurie de bois.»

À lire aussi Abo La Paternelle fête son 125e show avec Charlot Derrière nous, des voix s’élèvent. Une quinzaine de créatures grimées menées par un grand matou se mettent en cercle. L’heure est à l’échauffement vocal. Le fameux chat d’Alice au pays des Merveilles est interprété par Jimmy Capdevila, 21 ans, également coauteur du texte avec Yves-Alexandre Crettenand. Les deux amis ont participé à toutes les éditions depuis 2010. «C’est pendant des vacances qu’on passait ensemble en 2017 que l’idée est née de proposer ce texte qui nous faisait rêver pour La Paternelle», explique cet élève du Conservatoire de Genève en classe préprofessionnelle.

«Notre but était de rester fidèle au texte original de Lewis Caroll sans faire du Disney. On avait écrit le rôle du chat pour Yves-Alexandre et je me voyais bien dans le chapelier fou. Mais lors des auditions, on m’a attribué le chat.»

Le jeune homme a toutefois pu monter une dernière fois sur scène malgré l’âge limite fixé à 20 ans. Dérogation possible puisque le spectacle était initialement prévu l’année dernière.

Moment d’échauffement vocal mené par le personnage du Chat, interprété par Jimmy Capdevila. Christian Brun Toutes les maquilleuses sont des bénévoles habituées à s’occuper des enfants depuis plusieurs années. Christian Brun Dernières instructions de la metteure en scène Marie Bétrisey, à sa troupe. Christian Brun 1 / 4

«Notre but était de rester fidèle au texte original de Lewis Caroll sans faire du Disney.» Jimmy Capdevila, comédien et coauteur du texte du spectacle

Depuis les bancs en bois encore vides de spectateurs, la metteure en scène Marie Bétrisey, formée à la comédie musicale aux États-Unis et nouvelle venue dans l’équipe des professionnels, peaufine les transitions.

«Le défi? Le temps à disposition, dit-elle dans un éclat de rire. Heureusement je peux me reposer sur une équipe de bénévoles très expérimentés. Certains sont là depuis vingt ans. C’est vraiment une grande famille.»

Un mot qui revient en boucle dans la bouche de tous ces jeunes comédiens. Et dans celle d’Alice, Lucie Jaquerod, 17 ans, trop heureuse d’incarner pour la première fois le rôle principal depuis ses débuts en 2013 à la Paternelle.

L’un des nombreux tableaux du spectacle «Alice» à découvrir du 26 au 28 novembre. Christian Brun

Rebecca Mosimann est journaliste à la rubrique culture et magazine depuis 2010. Elle s'intéresse aux sujets société, de la montagne au jeune public. Plus d'infos @r_mosimann

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.