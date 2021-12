Théâtre jeune public à Lausanne – Alice, future maman au pays des merveilles Au Petit Théâtre, The Divine Company revisite le conte de Lewis Caroll dans «Alice, retour aux merveilles». Critique. Natacha Rossel

Après avoir retrouvé Monsieur Lapin, Alice confronte sa mère à l’absence de son père. Philippe Pache

Un lapin blanc, un chapelier extravagant et une reine coupeuse de têtes. On connaît tous le conte de Lewis Caroll – ou plutôt sa version teintée de féerie Disney. Dans la fable tissée par The Divine Company, Alice n’est plus une fillette mais une jeune femme qui, un beau matin, découvre qu’elle attend un enfant. Soudain, l’angoisse cède à l’allégresse. Sa future maternité révèle ses traumas enfouis. Au Petit Théâtre de Lausanne, la pièce «Alice, retour aux merveilles» (dès 7 ans) nous cueille par son interprétation délicieuse, ses tableaux oniriques et ses tours de magie orchestrés par Pierric Thentorey.

La pièce s’ouvre dans le salon d’Alice, qui annonce la nouvelle à ses proches. Ravie, la future grand-mère veut se débarrasser du lapin blanc qu’elle juge nuisible pour le bébé à naître. La bestiole se fait la malle, Alice part à sa recherche, suivie de sa maman. Les voilà tous trois projetés dans un monde fantastique peuplé de créatures étranges: le Chapelier Fou, Blanc Bonnet et Bonnet Blanc, chat Chester et l’impitoyable reine.

Pas à pas, l’héroïne prendra conscience du rôle de Monsieur Lapin – métaphore de sa course après son enfance marquée par l’absence de son père. Dans leur monde fantasmagorique, ses nouveaux amis lui enseignent l’art de vivre ses émotions: «Il y a une multitude de portes à ouvrir à l’intérieur de soi-même.» Elle confronte alors sa mère à la vérité, celle de l’identité de son papa parti un matin en laissant derrière lui un mot d’adieu et un animal de compagnie.

Projetée dans un monde fantasmagorique, Alice fait la connaissance de Blanc Bonnet et Bonnet Blanc. Philippe Pache

Revenue de son voyage (ou éveillée de son songe), l’héroïne revit le début de l’histoire. On la retrouve dans son salon, avec son test de grossesse, prête à apprendre la nouvelle à ses proches. Mais elle est réconciliée avec son passé. Farfelu, le voyage d’Alice apprend aux jeunes spectateurs et spectatrices que leur esprit – aidé par l’imagination – est équipé pour apprivoiser leurs tourments et leurs peurs. La fable aura aussi semé une petite graine: l’idée que la parentalité ne va pas de soi et qu’elle peut charrier son lot de doutes.

