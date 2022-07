Décès d’une personnalité vaudoise – Alice Pauli a rejoint ses amours La galeriste, collectionneuse et mécène lausannoise est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle avait fêté ses 100 ans en janvier dernier. Florence Millioud Henriques DÉVELOPPEMENT SUIT

En janvier, Alice Pauli fêtait ses 100 ans avec une exposition de Giuseppe Penone, Pierre Soulages et Christian Lapie dans sa galerie du Flon, à Lausanne. FLORIAN CELLA

Il y a quatre semaines encore, Alice Pauli travaillait tous les jours dans sa galerie du Flon. Infatigable. Volontaire. Passionnée. Et parce qu’elle ne voulait pas envisager d’écrire le mot «fin» sur cette destinée incroyable, menée avec une détermination sans faille, même après le décès de son mari Pierre Pauli, en 1970, et celui, encore plus subit, de son fils Olivier, en 1994.