Un siècle à célébrer – Alice Pauli ne peut plus cacher son âge La Lausannoise fête ses 100 ans ce 13 janvier, au travail dans sa galerie, là où elle défend et entretient depuis soixante ans un dialogue avec l’art contemporain. Rencontre. Florence Millioud Henriques

On n’arrête pas Alice Pauli, ici dans l’exposition présentée en ce moment dans sa galerie du Flon avec des oeuvres de Christian Lapie, sculptures et peintures. FLORIAN CELLA

Elle qui n’a jamais voulu dire son âge! Cette fois, Alice Pauli n’y coupe pas, elle est centenaire depuis ce 13 janvier. Le Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne (MCBA), que la mécène a enrichi de Soulages, Penone, Gottfried Honegger, Asger Jorn, Anselm Kiefer ou encore Vieira da Silva, lui dédie un accrochage spécial. Et des officialités. Mais la galeriste lausannoise s’est aussi fait un cadeau. «Je viens d’appeler Penone, glisse-t-elle. Vous avez vu son exposition à la Bibliothèque nationale à Paris? Il paraît qu’elle est très belle. Enfin, voilà, je l’ai appelé et il m’a dit deviner pourquoi: on a ri.»