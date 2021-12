Portrait d’une personnalité vaudoise – Alice Pauli, une bonne fée toujours de noir vêtue La galeriste lausannoise fête ses 100 ans début 2022, pour honorer celle qui a contribué à l’histoire de l’art contemporain dans le canton, le MCBA lui dédie un accrochage. Retour sur une vie passionnelle avec ce portrait publié en 2010 et où elle se voyait bien vivre centenaire! Florence Millioud Henriques

En 1910, Alice Pauli prépare les cartons pour aller à Art Basel, foire sur laquelle elle est l’une des plus anciennes galeristes. Ici avec une sculpture de Jaume Plensa. Patrick Martin

Mais où cache-t-elle sa baguette magique? Son rayonnement immédiat, son humanité maternelle et même un prénom prédestiné: Alice Pauli a tout d’une bonne fée. L’est-elle? Inégalable dans l’art d’éviter le sujet «moi», la galeriste lausannoise se laisse pourtant désarçonner. Et s’en amuse. La question lui arrache un éclat de rire avant que sa modestie ne la rattrape. «Une bonne fée, non! Enfin, je ne sais pas.»