Alimentation en 2020 – Les carottes sont le légume préféré des Suisses Le pays a enregistré un nouveau record de consommation de légumes par habitant l’an dernier, avec 86,7 kilos. Les carottes arrivent en tête, suivies par les tomates et les poivrons.

Sur les 73’000 tonnes de carottes consommées en Suisse en 2020, 95% ont été cultivées dans le pays. KEYSTONE/Peter Schneider

Les Suisses apprécient particulièrement les carottes, avec près de neuf kilos consommés par habitant en 2020. De manière générale, la consommation de légumes a augmenté durant l’année qui a connu l’apparition du coronavirus.

En 2020, le nombre de légumes cultivés en Suisse et importés a dépassé pour la première fois la barre du million de tonnes (1,05), a indiqué vendredi le service d’informations agricoles alémanique (LID). Cela s’est également traduit par un nouveau record de consommation de légumes par habitant, avec 86,7 kilos.

Pour les légumes cultivés sur sol suisse, 19,7% étaient issus de la culture biologique. Sur les 73’000 tonnes de carottes, 95% ont été cultivées dans le pays, tandis qu’environ 3600 tonnes ont été importées.

Les tomates en deuxième place

Les tomates occupent la deuxième place, avec environ six kilos par habitant et par an. Si on inclut les tomates cerises, la consommation de tomates dépasse celle des carottes.

En 2020, quelque 27’500 tonnes de tomates ont été cultivées en Suisse, et 25’000 tonnes ont été importées. Les chiffres s’élèvent à respectivement 11’300 tonnes et 17’400 tonnes du côté des tomates cerises.

Les poivrons figurent aussi sur le podium, avec une consommation par habitant de 5,3 kg. Suivent les pastèques (4,7 kg), les concombres (4,1 kg), la laitue iceberg (4 kg), les oignons (3,9 kg) et les tomates cerises (3,33 kg). Les autres melons (3,29 kg) et les courgettes (3,28 kg) complètent le top 10.

ATS

