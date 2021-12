Le retour d'un géant de la voile – Alinghi repart à la conquête de la Coupe de l’America

Voile: le grand retour – Alinghi repart à la conquête de la Coupe de l’America Selon plusieurs médias néo-zélandais, Ernesto Bertarelli aurait payé sa finance d’inscription pour l’édition 2024. Du côté du défi suisse, on ne commente pas. Renaud Tschoumy

Les membres du Team Alinghi à leur retour au port d’Auckland, sitôt après leur victoire, le 2 mars 2003. KEYSTONE

Alors bien sûr, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le milieu de la voile: le Team Alinghi effectuerait son retour en Coupe de l’America, dont la prochaine édition est prévue en 2024. Des médias néo-zélandais ont en effet lâché l’information hier: le défi suisse aurait payé sa finance d’inscription (environ 1,35 million de francs suisses) et se présenterait donc comme challenger dans trois ans.

La nouvelle a d’ailleurs surpris jusqu’au Team Alinghi lui-même qui, pour l’instant, se refuse à confirmer la nouvelle. Mais il ne l’infirme pas non plus. Sa réaction officielle: «Nous n’avons pas de commentaire à faire pour le moment, mais nous reviendrons bientôt avec de plus amples informations.» Dont acte.