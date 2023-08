Elle fait mieux que Roger Federer – Alisha Lehmann, la joueuse suisse aux millions d’adeptes Son faible temps de jeu à la Coupe du monde n’y change rien: l’internationale suisse de 24 ans reste la footballeuse la plus influente du globe sur les réseaux. Elle fait même mieux que «RF». Zoom sur un phénomène. Florian Vaney

Sur le terrain, Alisha Lehmann soigne son look, qui fait toujours sensation

Tic, tac… La Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande a commencé depuis deux semaines. Dans le même laps de temps, le compte Instagram d’Alisha Lehmann a grossi de plus de 800’000 abonnés pour atteindre un total de 14,3 millions. Soit près de 60’000 ajouts par jour. Ou, si l’on se réfère au temps de jeu de la Bernoise lors des trois matches de la Suisse, 20’000 comptes s’ajoutent à son compteur pour chacune de ses minutes de jeu. L’effet boule de neige est en marche, pour celle qui a déjà conquis la couronne de footballeuse la plus suivie du monde sur les réseaux sociaux. À titre de comparaison, Roger Federer «plafonne» à 11,9 millions de fidèles sur ce réseau social.