Assouplissements dès le 31 mai – Allègements Covid: ceux qui rient et ceux qui pleurent Les interdictions sautent petit à petit. Mais tout le monde n’a pas tiré le gros lot à la loterie fédérale. Arthur Grosjean , Berne

Le Conseil fédéral s’est résolu à rouvrir l’intérieur des restaurants. Mais sous condition. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

«Toujours plus de personnes sont vaccinées et les contaminations reculent», constate avec satisfaction Guy Parmelin, le président de la Confédération. Voilà pourquoi il a annoncé ce mercredi, en compagnie d’Alain Berset, toute une série d’assouplissements qui entreront en vigueur, sauf surprise, dès le 31 mai.

Les derniers chiffres de l’épidémie? La Suisse continue de voir son nombre de contaminations quotidiennes plonger. On en dénombrait 1540 mercredi, soit 14% de moins que mercredi dernier. Plus d’un million de personnes ont déjà reçu leurs deux doses de vaccin. Et le nombre de morts dus au Covid se comptait mercredi sur les doigts d’une main.