Escapade – Aller à Sibra, s’émerveiller dans cet autre château cathare Hors des circuits, des architectes suisses ont redonné vie au curieux château moderne de Lagarde, dans l’Ariège. Un espace hors du temps, qui donne à la rénovation du patrimoine tout son sens. Erwan Le Bec

Mélange improbable des élans romantiques et néorenaissance de la fin du XIX e siècle et d’une très poussée rénovation contemporaine, le château de Sibra fait office d’hôtel, avec locations possibles de studio et de locaux de travail ou de retraite, depuis juin 2021. STOEH_GRUENIG

Le mythe des châteaux cathares ne devrait pas se borner à des citadelles imprenables et de toute manière postérieures à la trop fameuse hérésie albigeoises. À Sibra, à quelques encablures de Mirepoix dans l’Ariège, se niche, loin des éminences, de Carcassonne et des touristes, une sorte de perle patrimoniale à part. Une maison forte médiévale méconnue, reconstruite fin XIXe siècle par un entrepreneur régional excentrique, et enfin rénovée, version «Swiss made», par l’architecte et femme d’affaires biennoise Sibylle Thomke. La demeure a finalement ouvert en juin dernier, offrant des chambres de standing, des ateliers et des pièces réhabilitant jusqu’aux interrupteurs en faïence berlinoise avec technologie de 1910.