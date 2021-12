Mesures contre le Covid-19 – «Aller au travail, c’est irriguer tout un système parallèle» Les chefs d’entreprise restent défavorables à l’obligation du télétravail dictée par les autorités. Mais ils joueront le jeu. Laurence Bezaguet

«Rendre le télétravail obligatoire est une mesure trop rigide», a déclaré le directeur général de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève. REUTERS

Les chefs d’entreprise sont fermement opposés au télétravail obligatoire. Et ils continuent à camper sur leurs positions, estimant que les précautions mises en place dans les sociétés (port du masque, désinfection des mains, distanciation sociale) sont suffisantes pour protéger leurs employés. «Mais nous appliquerons les nouvelles mesures décidées par le Conseil fédéral, et notamment l’obligation de travailler à domicile chaque fois que cela est possible, comme nous l’avons toujours fait», a réagi à chaud, ce vendredi, Véronique Kämpfen, directrice du Département de communication de la Fédération des entreprises romandes/FER Genève.