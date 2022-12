Portrait de Tomas Gonzalez – Aller voir derrière les certitudes Dans «Un Spectacle» le duo Cardellini/Gonzalez invite le public à explorer et à reconsidérer la salle et la scène d’un théâtre. Première suisse ce soir au Théâtre de Vidy. Corinne Jaquiéry

Tomas Gonzalez, Théâtre de Vidy. PATRICK MARTIN

«Quand je vois un paysage comme le lac et les Alpes, j’ai souvent l’impression que c’est une toile peinte que je pourrais décrocher pour aller voir derrière.» Est-ce parce qu’il n’acceptait pas la place que la société lui assignait comme enfant issu de l’immigration espagnole et italienne que Tomas Gonzalez a voulu et veut toujours déconstruire la réalité pour en faire émerger une nouvelle? En souriant, le metteur en scène admet qu’il y a de ça. Avec l’envie de creuser au fond des choses pour dénicher d’autres vérités puisque ses racines du côté de sa grand-mère maternelle sont bien bel et bien helvétiques.