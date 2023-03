Domicile fiscal – «Alles ist in Ordnung»: Le Conseil d’État clôt le dossier Dittli La domiciliation fiscale à Zoug de Valérie Dittli entre 2016 et 2021 était en règle, selon l’expert mandaté par le gouvernement. Renaud Bournoud

La conseillère d’État vaudoise Valérie Dittli et l’avocat fiscaliste Daniel Schafer lors de la présentation des conclusions de l’expertise indépendante sur le domicile fiscal de l’élue. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Si proche du Canton de Vaud, mais si loin fiscalement. Le cas de Valérie Dittli démontre qu’il est possible de s’engager en politique dans un canton sans y avoir beaucoup d’attaches au regard des impôts. Jeudi, le Conseil d’État a rendu public l’expertise «externe indépendante» sur la situation fiscale de la Cheffe du Département des finances entre 2016 et 2021. Elle n’était pas élue à l’époque. À la lumière de ce rapport, Valérie Dittli «a agi dans le respect des règles légales» concernant sa domiciliation et son assujettissement à l’impôt. Le gouvernement en «prend acte et clôt le dossier».