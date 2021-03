Élections à la Municipalité – Alliance rose-verte à Pully pour ravir un siège PLR Neuf candidats se disputent cinq places. Le Vert Lucas Girardet va-t-il intégrer la Municipalité? Marie Nicollier

Marc Zolliker, municipal socialiste sortant, fait liste commune avec le Vert Lucas Girardet. DR

Le Vert Lucas Girardet va-t-il intégrer une Municipalité sur laquelle règne le PLR? C’est l’enjeu principal des élections à Pully.

Aucun candidat n’a été élu au premier tour. Les cinq municipaux en place se représentent: le socialiste Marc Zolliker (qui fait la course en tête) et les PLR Gil Reichen, Lydia Masmejan, Nicolas Leuba et Jean-Marc Chevallaz. «Bien placés au terme d’un premier tour très serré, ils sont en mesure de réussir à maintenir les quatre sièges PLR», indique le parti.

«On reconduit une alliance rose-verte qui a très bien marché. Les électeurs ont voté de façon compacte.» Lucas Girardet, candidat Vert

Les quatre municipaux PLR en place: le syndic Gil Reichen, Lydia Masmejan, Nicolas Leuba et Jean-Marc Chevallaz. Ils se représentent tous. 298 voix séparent le meilleur score (Lydia Masmejan) du moins bon (Nicolas Leuba). PLR Pully

En 2016, le PLR avait réussi un pari osé en plaçant quatre élus, boutant du même coup les Verts hors de l’Exécutif. L’alliance rose-verte est reconduite pour reprendre le siège perdu. Au premier tour, la stratégie d’un ticket commun a réussi à Marc Zolliker et à son colistier Vert Lucas Girardet. Nouveau venu dans la politique pulliérane, ce dernier pointe en cinquième position, dépassant (de peu) Nicolas Leuba. «L’alliance a très bien marché, se félicite Lucas Girardet. Les électeurs ont voté de façon compacte.»

Vague Verte au Conseil

La vague Verte a déjà emporté le Conseil communal de Pully (+7 sièges) alors que le PS (-4) et le PLR (-8) sont en perte de vitesse.

L’Union Pulliérane aimerait créer la surprise avec Robin Carnello. Aussi en lice: Nathalie Lude (Vert’libéraux) et Lena Lio (UDC).