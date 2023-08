Trois générations de rivalité – Alliances, trahison et meurtre ont marqué l’empire des Gucci L’illustre famille italienne, à force de se battre pour le groupe créé par Guccio, a fini par détruire son propre héritage. Olivia Détroyat «Le Figaro»

En 1993, Maurizio Gucci cède sa participation majoritaire dans l’entreprise pour 140 millions d’euros aux actionnaires bahreïniens. KEYSTONE

Les géants LVMH et Kering (à l’époque PPR) signent un accord définitif, actant la prise de contrôle totale par PPR, dans les trois ans, de la griffe florentine Gucci. Quelques heures avant que les attentats ciblant les tours du World Trade Center, à New York, ne mettent le monde K.-O., le traité de paix met fin à une lutte mémorable entre deux familles poids lourds du capitalisme. Celle de Bernard Arnault, fondateur de LVMH, et François Pinault, celui de PPR. Les deux Français viennent de décider de l’héritage Gucci pour lequel tant de batailles ont été menées avant la leur.