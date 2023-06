Réforme du gymnase en quatre ans – Allonger le cursus scolaire? Vaud préfère une voie médiane Contraint de prolonger d’un an la matu, le Canton songe à raccourcir la voie prégymnasiale de l’école obligatoire, mais seulement pour les meilleurs. Vincent Maendly

Le ministre PLR de la Formation, Frédéric Borloz, communiquera début 2024 des objectifs et une méthodologie pour adopter la réforme du gymnase en quatre ans. ARC/Jean-Bernard Sieber

On sait le Canton de Vaud et son ministre de la Formation, le PLR Frédéric Borloz, face à un véritable défi: celui d’adopter la réforme fédérale dite «de l’École de maturité en quatre ans», dans un contexte où les gymnases sont déjà archipleins, et où la construction de nouveaux bâtiments tient du chemin de croix. Première nouvelle: les quelques cantons concernés par ce bouleversement – soit les derniers à prévoir un cursus gymnasial en trois ans – ont obtenu un délai supplémentaire pour prolonger la matu d’une année.

«Le Conseil fédéral a accepté la demande de rallonger le délai de transition de dix à quatorze ans», annonce le Conseil d’État vaudois dans un communiqué publié mercredi. «La première volée d’élèves commencera donc son cursus de maturité en quatre ans au plus tard en 2035.» Contre 2032 dans le projet initialement mis en consultation par Berne l’été dernier.

Reste à phosphorer sur les implications de cet allongement sur l’école obligatoire. Schématiquement, il est possible de conserver un parcours en onze ans (solution du 11+4), ou de raccourcir la voie prégymnasiale d’un an (solution du 10+4). Cela n’allonge pas la durée totale des études – et serait donc moins coûteux pour l’État – et rend plus sélectif l’accès à l’École de maturité. Une variante à laquelle s’opposent frontalement les syndicats enseignants.

Un «modèle mixte»

Alors, 11+4 ou 10+4? Les deux, pardi! Le gouvernement a indiqué mercredi plancher sur une voie médiane. «Le département a choisi de travailler sur le modèle mixte dit «10 ou 11+4» déjà en vigueur dans de nombreux cantons alémaniques, dont Berne, Lucerne ou Saint-Gall. Concrètement, le cursus de maturité peut commencer comme actuellement à la fin de la 11e année scolaire ou à la fin de la 10e pour les élèves dont les résultats le permettent.»

«Les choix qui devront être faits seront abordés sous l’angle pédagogique pour offrir la meilleure formation possible aux jeunes Vaudois, poursuit le communiqué. Mais les enjeux en termes de ressources humaines, d’infrastructures et de finances seront immenses.» C’est d’ailleurs ce qui aurait convaincu le Conseil fédéral de donner un peu de mou question calendrier.

Vu le caractère sensible du sujet, le Département de la formation (DEF) marche sur des œufs. Il estime ainsi «indispensable» la «recherche de consensus solides» et promet d’«associer étroitement à ce chantier les responsables de la scolarité obligatoire et postobligatoire, les hautes écoles, le corps enseignant et ses syndicats, l’Association vaudoise des parents d’élèves, les milieux économiques et politiques». Le DEF reviendra début 2024 sur les objectifs, la méthode de travail et les échéances des principales étapes.

