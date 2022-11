CONCOURS | 15 x 2 billets à gagner – Allons Enfants! 24 heures vous offre 15 x 2 billets & un apéro pour Allons Enfants! le mardi 6 décembre 2022 à partir de 19h.

Allons Enfants! Anahi Matteo

Du Big Bang à la Révolution française, les Épis noirs revisitent l’Histoire de France à travers une épopée burlesque, iconoclaste et lyrique irrésistible.

Détournant les mythes fondateurs de notre humanité, la troupe écume les scènes depuis plus de 20 ans avec des spectacles aussi joyeux que déjantés. Elle s’empare cette fois-ci de l’Histoire de France, incarnant plus d’une centaine de personnages. On y croise tantôt Jules César, Catherine de Médicis, Louis XIV, mais aussi Olympe de Gouges, Jeanne d'Arc ou encore La Boétie. Les artistes interprètent chaque étape clé, changeant d'époques et de costumes dans un joyeux bazar. Ils savent tout faire : danser, chanter, jouer d’un instrument et jouer la comédie. Née dans la rue, la compagnie n’a jamais oublié ses origines: Les Épis Noirs, c’est un théâtre de tréteaux innovant, où la mise en scène donne toute la place à l’imaginaire, à la fantaisie et au rapport avec le public. Jubilatoire!

Informations complémentaires: www.lereflet.ch

1 / 5 DR

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 6 novembre 2022 à 23h, en remplissant le formulaire: