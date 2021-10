JO de Pékin – Allumage de la flamme perturbé par un drapeau tibétain La flamme olympique pour les Jeux olympiques de 2022, qui auront lieu en Chine, a été allumée lundi à Olympie. Des manifestants ont tenté de troubler ce rituel.

Des opposants ont affiché un drapeau tibétain, lundi lors de la cérémonie. AFP

En l’absence du public à cause du Covid-19, la flamme olympique pour les Jeux d’hiver 2022 de Pékin (4-20 février) a été allumée lundi sur le site antique grec d’Olympie selon le rituel traditionnel. La flamme a été allumée peu après 11h00 locales par les rayons du soleil sur les ruines du temple antique d’Hera à Olympie, berceau des Jeux de l’Antiquité.

Seuls étaient présents Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), la présidente de la République hellénique Katerina Sakellaropoulou, des représentants des comités olympiques grec et chinois et des journalistes accrédités. Des manifestants s’y sont tout de même invités et ont tenté de déployer un drapeau tibétain et une banderole, avant d’être arrêtés par un employé de sécurité, selon un photographe de l’AFP.

Pour la seconde fois consécutive et la troisième dans l’histoire des JO modernes, la cérémonie traditionnelle s’est tenue à huis clos en raison de la pandémie du coronavirus, comme pour les JO 2020 de Tokyo. Avant la crise sanitaire, la flamme n’avait été allumée à huis clos qu’en 1984, quand les organisateurs grecs avaient voulu protester contre le caractère commercial des Jeux olympiques de Los Angeles.

«Rassembler le monde»

L’actrice Xanthi Georgiou, vêtue en ancienne prêtresse grecque, a allumé la flamme de manière traditionnelle, grâce aux rayons du soleil passant à travers un miroir parabolique.

Malgré l’absence de public, la flamme a été allumée de manière traditionnelle, par Xanthi Georgiou. AFP

«En ces temps difficiles que nous vivons encore, les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 seront un moment important pour rassembler le monde dans un esprit de paix, d’amitié et de solidarité», a déclaré le président du CIO Thomas Bach.

Appels au boycott

Les appels au boycottage des Jeux de Pékin et les protestations autour de la question des droits de l’homme en Chine, notamment concernant la minorité ouïghoure mais aussi à Hong Kong, se sont multipliés ces derniers jours.

Dimanche, trois activistes tibétains avaient été arrêtés à l’Acropole d’Athènes après avoir brandi le drapeau tibétain et celui de la «révolution de Hong Kong» au sommet de l’Acropole, en scandant «Boycottez Pékin 2022» et «Libérez le Tibet».

Thomas Bach a appelé à «plus de solidarité au sein des sociétés». «Comme la pandémie mondiale de coronavirus l’a clairement montré, nous ne pouvons relever les nombreux défis de ce monde que dans la solidarité. (...) Il n’y a pas de paix sans solidarité», a-t-il ajouté.

AFP

