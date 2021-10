Culture à Lausanne – Aloïse Corbaz en lumière à l’Espace Focus du MCBA L’artiste lausannoise décédée au milieu du siècle dernier est l’objet d’une expo du MCBA. Internée en psychiatrie dès ses 32 ans, elle a composé plusieurs centaines d’œuvres.

Une partie de l’œuvre d’Aloïse Corbaz est présentée à l’Espace Focus du MCBA à Lausanne. MCBA/Aloïse Corbaz

Figure emblématique de l’art brut, Aloïse Corbaz (1886 -1964) est à l’honneur de la nouvelle exposition à l’Espace Focus du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) de Lausanne. Une cinquantaine de dessins de l’artiste vaudoise sont montrés à partir de vendredi et jusqu’au 23 janvier.

Intitulée «Aloïse Corbaz. La folie papivore» et gratuite, l’exposition se veut représentative de l’œuvre de la Lausannoise: «des premiers petits dessins à la mine de plomb aux cahiers illustrés, des compositions aux crayons de couleur ou aux craies grasses aux grands rouleaux imagés de plusieurs mètres», indique le MCBA.

Parmi les dessins sélectionnés, le corps féminin et les élans amoureux sont particulièrement représentés. Aloïse Corbaz «déploie tout le potentiel héroïque et festif de la figure féminine, ouvrant la voie à la génération Flower Power, en particulier à Niki de Saint Phalle en qui on peut voir son héritière», poursuit le communiqué.

Née à Lausanne, Aloïse Corbaz a été placée à 32 ans en asile psychiatrique, où elle est restée internée jusqu’à son décès. Couturière de formation, elle a commencé à écrire et dessiner peu après son entrée à l’hôpital.

Nouvelles acquisitions

Le MCBA s’est intéressé à son parcours dès les années 1960, rassemblant plus de 300 œuvres. Une grande rétrospective avait été organisée en 2012 avec la Collection de l’Art Brut à Lausanne.

Le MCBA poursuit aujourd’hui le développement de son fonds. Il explique par exemple qu’il vient d’acquérir huit cahiers illustrés (111 compositions au total). Ceux-ci appartenaient à Jacqueline Porret-Forel, la spécialiste de l’artiste décédée en 2014.

Dans son communiqué, le musée souligne encore que cette nouvelle exposition répond à la vocation de l’Espace Focus, qui vise à montrer des œuvres de ses collections rarement montrées. Cela concerne particulièrement les œuvres sur papier qu’il est nécessaire de préserver de la lumière.

ATS

