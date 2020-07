Energie – Alpiq nomme un directeur des activités Digital et Commerce Michel Kolly, 53 ans, oeuvre pour le compte du producteur et distributeur d’énergie valdo-soleurois depuis 2006. Il est entré en fonction lundi.

Michel Kolly est titulaire d’un diplôme postgrade en systèmes énergétiques de l’EPFL et d’un diplôme en génie électrique de l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg (EIF). Alpiq

Alpiq a nommé un nouveau directeur pour son secteur Digital et Commerce, actif notamment dans le négoce international d’énergie, en la personne de Michel Kolly. Agé de 53 ans et oeuvrant pour le compte du producteur et distributeur d’énergie valdo-soleurois depuis 2006, le nouveau responsable, entré en fonction lundi, rejoint également la direction générale.

Dans ses nouvelles attributions, Michel Kolly poursuivra en particulier le développement du négoce international d’énergie ainsi que des prestations clients en Europe et fera avancer la numérisation, écrit jeudi Alpiq dans son communiqué. Le nouveau membre de la direction générale assumait déjà depuis février l’activité Digital et Commerce à titre intérimaire.

Avant de rejoindre Alpiq, Michel Kolly a notamment occupé différents postes de direction dans le domaine du négoce d’énergie au sein du groupe énergétique Total Gas & Power à Londres. Il est titulaire d’un diplôme postgrade en systèmes énergétiques de l’EPFL et d’un diplôme en génie électrique de l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg (EIF).

Pilier essentiel

Le négoce d’énergie représente un pilier essentiel des activités d’Alpiq. La société basée à Lausanne et Olten est présente sur les principales bourses de l’énergie et offre à ses clients des solutions énergétiques sur mesure dans toute l’Europe.

La direction générale d’Alpiq se compose désormais de Jens Alder en tant que délégué du conseil d'administration, du directeur général André Schnidrig, en congé maladie, du chef des finances Thomas Bucher, ainsi que des responsables des différents secteurs d'activités, à savoir Michael Wider (Head Generation Switzerland), Matthias Zwicky (Head Generation International) et Michel Kolly (Head Digital & Commerce).

( ATS/NXP )