Industrie ferroviaire – Alstom biffe 150 emplois à Villeneuve Le constructeur français réduit ses effectifs sur son site chablaisien. S’étant vu refuser un mandat des CFF début octobre, ce dernier se transforme en centre de service. Karim Di Matteo

L’usine de Villeneuve ne fermera pas ses portes mais réduira sensiblement la voilure. 24heures/OdileMeylan

L’usine villeneuvoise du groupe Alstom-Bombardier se séparera d’un tiers de ses collaborateurs au printemps 2022. Ils en ont été informés jeudi après-midi.

D’après une information du quotidien «Le Temps», le constructeur français prévoit la transformation du site chablaisien en un centre de service. La restructuration implique, selon la directrice, de réduire considérablement les effectifs, pour se concentrer sur des tâches d’entretien et de fabrication de pièces spécifiques.

Jusqu’ici, le site de Villeneuve était principalement dédié à la construction de trains à deux étages pour les CFF, mandat attribué à Bombardier en 2009. Or, début octobre, la régie fédérale a confié une commande de 286 trains régionaux au concurrent suisse Stadler. L’activité d’Alstom en Suisse sera par conséquent fortement réduite dès le moment où le groupe livrera la dernière rame attendue par les CFF, soit à l’été 2022.

Occasion manquée

Informés dans la soirée, les syndicats se préparent aux négociations avec la multinationale. «D’après les informations que m’ont données les travailleurs, les consultations du personnel dureront jusqu’en février, affirme Noé Pelet, responsable de l’industrie pour le syndicat Unia. Elles devraient permettre d’y voir plus clair et de sauver un maximum d’emplois.»

Il s’agira aussi de déterminer quelles seront les implications d’une coupe d’une telle ampleur: «L’usine peut-elle continuer à fonctionner avec 150 postes de moins? s’interroge le syndicaliste. Nous ne manquerons pas de demander à Alstom quel avenir le groupe envisage en Suisse.»

Membre de la Commission des transports du Conseil national et représentant du Chablais vaudois au parlement, Frédéric Borloz se dit navré de la décision du constructeur. «Il y a maintenant un pôle de compétences dans le domaine du rail entre Villeneuve et Martigny, explique l’ancien syndic d’Aigle. Alstom aurait pu en profiter et également faire office de leader pour les autres entreprises.»

