Retour de concert – Alt-J, l’altesse sur les hauteurs Paléo en lévitation jeudi, au concert du trio anglais. Contre le faux, chanter le vrai et toujours en harmonie: un plaisir pur. Francois Barras

Joe Newman, un toucher de guitare aussi subtil que son chant. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Était-ce le vent descendu du Jura qui caressait la foule ou les vagues harmoniques sorties des enceintes? Difficile à dire. Jeudi alors que le soleil déclinait, la scène Véga devenait cathédrale à ciel ouvert offerte aux chants d’Alt-J. Dès les premières mesures du trio anglais, l’évidence d’une cohésion sidérante ne laissait pas de doute sur la qualité du concert. La seule question demeurait de savoir si le pari du minimalisme absolu, à l’heure de la vidéo reine et des bandes enregistrées (bonjour Rosalía), passerait le test des attentes festivalières.

Concert finalement adoubé – le mot médiéval n’est pas fortuit. Il y avait quelque chose du chant moyenâgeux dans les harmonies des deux vocalistes, souvent a cappella, toujours vibrantes et justes. Alt-J tire son nom (déjà obsolète) d’un raccourci sur un clavier d’ordinateur: le groupe est moderne dans sa formation (batterie électronique, synthétiseurs et une guitare) mais immémorial dans son approche musicale, gonflant ses voix pour viser au cœur, inventant 100 subtilités par chanson pour en affiner les reliefs comme autant de petites pièces orfévrées.

Gus Unger-Hamilton, chanter sans manger son micro. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Tout ici n’est que musical, rien n’est spectacle. Les trois amis semblent flotter dans une somnolence complice qui ne souffre pourtant aucune faiblesse, nulle approximation. Une erreur, un accroc, et tout s’effondre. Il ne viendra pas. Pendant une grosse heure, le trio visite quatre albums depuis 2012, assène un «Taro» stupéfiant de beauté et un «Matilda» dont le public reprend le motif vocal. Tout le monde ne connaissait pas Alt-J, beaucoup repartiront avec le souvenir d’une virtuosité rare à l’enseigne de la pop électronique anglo-saxonne. Et d’un certain courage: celui de la fragilité.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.