Nouveau disque – alt-J, raccourci vers le cœur Le trio de Leeds a trouvé dans les temps troublés les ingrédients de fresques plus vibrantes encore. Il publie «The Dream» le 11 février et rêve de normalité. Conversation d’un clavier à l’autre. Francois Barras

alt-J, vedettes l’air de rien. Depuis 2012, le trio de Leeds est devenu la référence anglaise en matière de bricolage rock au carrefour de 100 influences. Au milieu: le chanteur Joe Newman, entre Gus Unger-Hamilton (g.) et Thom Green.

Clic, la caméra s’allume, le Zoom démarre. Dans le flou artistique de sa webcam, Joe Newman s’efforce de sourire. Poli, mais las. Comme nombre d’artistes anglais après deux années sous cloche, le chanteur et guitariste d’alt-J s’apprête à publier l’œuvre née de ces temps si particuliers, en l’occurrence un disque superbe, «The Dream», dont les premières notes furent inventées quelques jours avant que le monde ne se replie sur lui-même en février 2020. «Quand j’y repense, j’ai l’impression de revivre les minutes avant un accident de voiture, quand tu viens de passer une excellente soirée à un concert. Et soudain, tout change.»

Il y a chez l’Anglais de 34 ans un mélange de fierté et de résignation à discuter de cet album créé dans une routine de claustration et d’attente, où la mélancolie puissante du trio a su rayonner de façon plus poignante encore (lire encadré). Peut-être en a-t-il payé le prix? Comme un engourdissement avant même que ne recommence le barnum qui propulsa attraction mondiale le petit groupe né à Leeds dans une chambre d’université, glanant les plus prestigieux prix à chaque sortie de disque.

Anticipant avec son nom fonction (sur un Mac, les touches alt + J créent la lettre grecque Delta) la fusion entre geste artistique et communication informatique. Assurant à grand renfort d’écrans et de lumières son rang de tête d’affiche dans les festivals, notamment au Montreux Jazz en 2015 et 2017.

«Notre musique est une vue magnifique sur des paysages torturés.» Joe Newman, chanteur et guitariste d’alt-J

«Nous avons tourné non-stop pendant dix ans, sans nous rendre compte du tour de force (ndlr: en français dans le texte) que cela représentait. Nous n’avons jamais questionné notre chance et combien il était anormal qu’un groupe venu de la scène alternative vive ceci. Quand nous avons pu enfin prendre un vrai break après «Relaxer», nous nous sommes aperçus que les trois premiers albums formaient un tout et qu’un nouveau cycle allait démarrer. Que nous étions des personnes différentes, certains avec des enfants.» Joe Newman sourit à l’évocation d’une amitié indéfectible qui a résisté à la pression du succès et au rythme des tournées – on lui rappelle que lors de notre interview à Paris en 2017, lui-même et le clavier Gus Unger-Hamilton avaient égaré, la veille, le batteur dans la nuit de Pigalle.

«Ça ressemble bien à Thom! On l’a retrouvé depuis, du moins une partie.» Il se marre puis réfléchit. «Notre amitié est aussi une force artistique, celle de nous autoriser à déterrer des idées parfois très anciennes qui n’avaient pas fonctionné à l’époque. Nous avons une démarche ouvrière: on aime poser un riff sur la table et le travailler pour voir ce qui en ressort. Si ça ne prend pas, on l’enterre et on attend un autre jour, une autre humeur. Sur l’album, nous avons par exemple utilisé le motif d’une de nos premières chansons, «I am a Robot from the Seventies», qui date de nos 17 ans.»

Le disque Afficher plus «J’ai développé une affection inédite pour mes guitares, avoue Joe Newman quand on l’interroge sur les Fender que sa webcam capte en arrière-fond de son studio. Je les avais avec moi durant le confinement, elles étaient un réconfort: quelque chose qui existait «avant» et sur lesquelles je pouvais compter.» Et jouer le blues. Comme à son habitude, la musique d’alt-J se développe sur les riffs fragiles d’une guitare avant de s’envoler dans un panorama gigantesque fait de samples, de percussions, de chœurs, exemple le plus abouti de la rencontre entre la ferveur du blues et la fluidité numérique. Ce gospel digital aux structures démantibulées et à la léthargie anxiogène, le trio le perpétue sur ce disque, dont les morceaux les plus «cohésifs» ont donné lieu aux premiers singles – «U&Me», «Hard Drive Gold». Entre eux, bien des chansons volettent comme des songes aux ambiances vaporeuses et aux recoins hantés qu’il convient d’apprivoiser, autant de compositions inspirées par un ancien Hollywood fait de stupre et de sang. La production est d’une ampleur impressionnante, l’humeur d’une affliction que le temps gris peut rendre contagieuse. «Get Better», toute nue, est superbe. FBA alt-J, «The Dream», Musikvertrieb (sortie le 11 février).

S’il fallait trouver un fil rouge dans le puzzle musical du trio, puisant dans le blues, le gospel, le rock indie et l’electro minimale pour inventer des fresques fragiles mais grandioses, la mélancolie serait un bon candidat. Joe Newman dodeline du chef. «Cette humeur est souvent liée à la tristesse, ce qui ne me paraît pas totalement exact pour notre musique. J’aime la décrire comme une vue magnifique sur des paysages torturés. Il peut y avoir de l’espoir dans la mélancolie, l’idée que les choses iront mieux.» En anglais, «Get Better», la plus forte chanson de l’album, 5 minutes 51 sur une seule guitare sèche avec la voix de Newman pour souhaiter à son amour de revenir bientôt. Et en name dropping tellement juste et touchant, celui d’Elliott Smith, chanteur américain mort d’un couteau planté dans le cœur.

«Je l’ai découvert quelques mois après sa disparition, en 2003. Je commençais alors à composer ma propre musique et, comme n’importe qui écoutant son disque «Either/Or», j’ai été sidéré par son talent. Cette âme dont j’avais en quelque sorte raté la présence sur terre, il avait réussi à l’encapsuler dans ses chansons. C’est absolument rare. «Angeles», que je cite dans «Get Better», est le parfait exemple de la chanson qui reste avec vous jusqu’à la fin de vos jours. Vous n’avez pas besoin de l’écouter souvent, c’est elle qui vous retrouvera dans vos moments de douleur et de doute. S’il y a une magie dans la musique, elle est là.»

Il continue. «C’est magique et périlleux. Car pour verser son âme dans une chanson, il faut lâcher prise. Or, on essaye toujours de chanter au plus juste alors que l’émotion véritable nécessite qu’on ose trébucher. On craint de laisser parler ses failles parce qu’on craint à juste titre que le résultat soit mauvais à l’écoute, mais la beauté d’une chanson se trouve à mi-chemin entre l’intention et l’abandon.» Formule magique, équation informatique, qu’importe: alt-J produit cette beauté aussi sûrement que s’il pressait deux touches sur un clavier. Inversez le triangle qui en résulte, vous obtenez un cœur.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.