Supergroupe genevois – Amami, le trio qu’on aime à la folie Avec Raphaël Anker d’Imperial Tiger Orchestra, le prodigieux touche-à-tout Gabriel Ghebrezghi et la prometteuse bassiste Inès Mouzoune, cette toute nouvelle formation du bout du lac se dirige vers le firmament de la scène pop électronique. «Soleil», son premier album, irradie la fin de l’été. Fabrice Gottraux

Amami, trio genevois de musique pop électronique. De gauche à droite, Gabriel Ghebrezghi (voix, effets sonores, synthétiseur lead), Raphaël Anker (trompette électronique, boîtes à rythmes, percussions électroniques), Inès Mouzoune (basse, synthétiseur basse, synthétiseur lead). Mehdi Benkler

C’est un trio de feu qui explose sur les scènes helvétiques entre deux vagues virales. Son nom est une injonction à l’amour. Sa musique, un fantasme d’esthétique métissée, mêlant l’Afrique à l’Europe, le groove chaud des dancefloors au piquant des instruments bricolés, avec une basse énorme, des machines trépidantes et le chant halluciné d’un «freak» virtuose.

Amami, comme «aime-moi» en italien, est sans doute la chose la plus curieuse qui se soit produite ces dernières années au bout du lac. Son nom est un accident, un choix au hasard, retenu pour sa seule sonorité. Mais qui tombe bien. Plusieurs de ses membres ont à faire avec l’Italie. Sa musique ne prétend rien faire de mieux: tout à l’instinct! Comme si tous les sons que vous aviez dans la tête forçaient la dure-mère pour exploser dans le micro: les vocalises de Prince, le dub de Lee Scratch Perry, Tony Allen tambourinant l’afrobeat, mais aussi Super Mario Bros avec ses bips-bips stridulant, également un «cantautore» transalpin invoquant son âme sœur d’un refrain déchirant… Ça vous file comme une ivresse énorme mêlée d’une indicible mélancolie. C’est une révélation.

Carrefour des mondes

L’histoire d’Amami commence ainsi. Il était une fois un trompettiste genevois qui aimait tant les musiques africaines qu’il finit par faire le voyage pour s’en imprégner davantage, travaillant jusqu’à l’obsession le répertoire de l’éthio-jazz, cette manière unique de mêler les gammes d’Éthiopie au funk américain. Raphaël Anker menait alors le groupe Imperial Tiger Orchestra, une référence dans le domaine. La vie était belle et l’art était beau. Pourtant, il lui manquait toujours quelque chose.

Lorsqu’il y a de cela dix ans, sans qu’on sache exactement pourquoi, Imperial Tiger Orchestra s’est tu, on croyait l’affaire terminée. Fini le «Tigre». Qu’est devenu Raphaël Anker? Ironie de l’histoire, c’est à côté de chez lui, en fréquentant le Who’s Who des artistes genevois de tout poil, que l’intrépide souffleur rencontre enfin l’Africain qui changera définitivement son horizon. Gabriel Ghebrezghi est Érythréen, pays limitrophe de l’Éthiopie. On ne saurait manquer ici de rappeler le conflit désastreux qui vit s’affronter ces deux nations. Gabriel Ghebrezghi est né à Rome, où ses parents fuyaient la guerre.

«Je voulais jouer n’importe quelle musique. J’étais fasciné par des musiciens capables de se dire: «Tiens, si on faisait un groupe de funk pakistanais!» Raphaël Anker, trompettiste genevois, membre du trio Amami, leader de feu Imperial Tiger Orchestra

Mais l’Afrique de Gabriel s’arrête ici: lui, il a passé l’essentiel de sa jeunesse au bout du lac, à dévorer non pas les cassettes de son paternel mais la cold wave, le rock indie, le trip-hop, le dub. Massive Attack, Sonic Youth, Beastie Boys, Blur aussi, tout y est, même Niagara quand on évoque avec lui la nostalgie de l’enfance. Comme tous ceux qui ont été enfants ici d’ailleurs. Outre qu’il manipule les synthétiseurs d’une main de maître, Gabriel Ghebrezghi, ancien étudiant des Arts déco, possède cette voix qu’on dirait possédée par Michael Jackson en même temps qu’un illuminé gnawa. Pur fantasme d’auditeur, bien sûr.

Reprenons. Raphaël le passionné d’Afrique cherchait autre chose à se mettre sous la dent. «Après tout ce temps en compagnie d’un grand orchestre, je voulais des choses plus concises. Surtout, je voulais jouer n’importe quelle musique. J’étais fasciné par des musiciens capables de se dire: «Tiens, si on faisait un groupe de funk pakistanais!»

Ainsi fut fait. Dans son «labo» maison, Raphaël Anker convie ses pairs à faire la jam. Lui-même s’adonne désormais aux boîtes à rythmes. «Je me suis rendu compte que je n’étais pas que trompettiste mais également musicien.» Gabriel? «Il est arrivé avec quatre heures de retard, muni d’un micro et d’une pédale de delay. Il a défoncé le local!» Raphaël avait trouvé son homme.

Musique à fantasmes

En six mois, le répertoire était monté. Raphaël alternant boîtes à rythmes et trompette électronique, Gabriel au chant et au synthétiseur – un Casio d’occasion, absolument. Enfin, une jeunesse fait son entrée, recommandée par un confrère: comme Raphaël Anker, Inès Mouzoune sort du Conservatoire, piano, Bach, puis formation jazz à l’AMR en guise de couronnement. Une bassiste d’enfer, calée en synthé. «Elle s’en fichait pas mal de notre projet. Elle avait autre chose à faire. Elle est quand même venue.» Inès Mouzoune avait à peine vingt ans quand le trio s’est réuni pour la première fois il y a trois ans de cela.

Depuis, Amami n’en finit plus de grandir. Et nous de voyager avec cette musique vers un ailleurs fantasmé. Ce pourrait être l’Afrique. C’est plus sûrement le bout du lac, ce carrefour charriant des identités multiples. Gabriel Ghebrezghi de nous glisser à l’oreille: «On n’est jamais une seule chose, à plus forte raison en musique.»

