Carnet noir – Ambassadeur de Montreux, le titre dont il était le «plus fier» Ancien ministre des Affaires étrangères du shah, l’ultime ambassadeur d’Iran aux États-Unis, Ardeshir Zahedi, vivait depuis 1979 un exil très actif sur la Riviera. Il y est décédé le 18 novembre. Florence Millioud Henriques

Son excellence Ardeshir Zahedi, chez lui à Territet, dans la villa acquise par son père. Chantal Dervey

Les Montreusiens connaissaient bien cette silhouette distinguée et sportive qui arpentait les quais depuis Territet pour rejoindre son fief dans une confiserie de la place où il recevait toujours de grandes tablées. Mais sans doute, tous ne savaient pas que l’homme appartenait à l’histoire du XXe siècle en ayant tenu son rôle aux côtés du shah d’Iran et dans la diplomatie internationale. Ils ne savaient sans doute pas non plus que l’homme qui aimait marcher n’avait plus toute sa liberté de mouvement: Ardeshir Zahedi vivait en exil à Montreux depuis 1979, condamné à mort par l’ayatollah Khomeyni et déchu de ses droits d’électeur.