Société des Bourgeois d’Avenches – Ambiance celtique pour l’anniversaire de l’Abbaye Annulées ce printemps, les festivités des 410 ans de l’Abbaye d’Avenches se dérouleront en parallèle du Celtic Festival. Sébastien Galliker

En 2010, l’Abbaye d’Avenches avait marqué son 400 e anniversaire en grande pompe. PHILIPPE MAEDER

Ils s’appellent Guisan, Bosset, Chuard, Doleires et Doleyres ou encore Revelly, Weber et Schaltegger, et seront à la fête cette fin de semaine. Réunissant quelque 200 membres et ouverte aux femmes depuis 1981, l’Abbaye d’Avenches va marquer ses 410 ans ce samedi 21 août.

À la clé, le tir de société organisé au stand de Faoug, qui devrait réunir une septantaine de sociétaires, mais aussi l’organisation de l’assemblée générale de la Fédération des abbayes vaudoises au théâtre d’Avenches et une démonstration des milices vaudoises dans les arènes, le tout dans une ambiance celtique.

«Contrainte d’annuler les festivités prévues en mai pour son jubilé, l’Abbaye organise cette fête populaire dans le cadre du Celtic’Fest d’Avenches», ont récemment communiqué les organisateurs.

Avec une jauge de public limitée à 500 personnes en raison des restrictions sanitaires, l’événement musical réunira sept formations de Suisse, de France et même le flûtiste irlandais Skip Healy, du 20 au 22 août.

Deux manifestations

Marier Abbaye et Celtic’Fest permet aux deux manifestations d’avoir lieu. «Même si nous avons dû renoncer au cortège en ville, nous tenions à marquer ces 410 ans en présence de plusieurs délégués des abbayes vaudoises, réunis pour leurs assises annuelles», souligne Alexandre Bornand, abbé-président de la société de tir des Bourgeois.

Après la démonstration des Milices vaudoises dans les arènes, rois et couronnés de l’Abbaye seront distingués dès 16 h 30. Quant aux concerts de musique celtique, gratuits, ils débuteront dès 18 h 15 sur la place du Casino voisine.

