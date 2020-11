Réouverture des commerces – Ambiance étrange dans des Rues-Basses bondées De longues files s’étendent devant les grandes enseignes qui accueillent un nombre restreint de clients. Céline Garcin

Malgré le va-et-vient des clients, l’atmosphère est particulièrement calme dans les Rues-Basses en ce jour de réouverture des commerces. FRANK MENTHA

Des Rues-Basses bondées de Genevois masqués. L’affluence est au rendez-vous, samedi, pour le premier jour de réouverture des commerces après quatre semaines de confinement.

Malgré le va-et-vient des clients, l’ambiance s’avère particulièrement calme en fin de matinée dans la principale artère commerçante de la Ville. Les masques dissimulent les expressions et étouffent le son des conversations. La scène évoque une séquence des frères Lumière, la fluidité en plus, les chapeaux en moins.

Les enseignes et les motivations des consommateurs nous rappellent vite que nous sommes bien en 2020. Au lendemain du Black Friday, beaucoup d’échoppes tentent d’attirer le chaland avec des réductions importantes. Certains magasins sont plus prisés que d’autres. C’est le cas de Foot Locker et Snipes, spécialisés dans la vente de baskets. Une longue file de jeunes s’étend devant les deux échoppes.