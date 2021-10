Signé Lausanne – Ambiance skaters du terroir à la rue Chaucrau Le bar Superposé conjugue les bons produits du cru avec un esprit urbain très underground. Gregory Wicky

Emmanuel Favre, à l’étage de son Superposé, rue Chaucrau. Jean-Guy Python

Quand on pense aux artères les plus hype de Lausanne, ça n’est pas forcément la rue Chaucrau – humble trait d’union entre Saint-Laurent et la rue Neuve – qui vient à l’esprit. Le Superposé pourrait changer la donne. Devanture vitrée ouverte sur la chaussée, logo classieux, ambiance vintage chinée, le bar-bistrot amène au coin un joli cachet. Emmanuel Favre, le patron, développe: «J’adore ce moment, en voyage dans une ville étrangère, où tu t’enfiles dans une petite rue, sans savoir trop quoi attendre, et que tu tombes sur un endroit comme ça. J’aime les lieux un peu underground. Bon, c’est aussi un peu l’esprit du skate.»

Passionné de la chose, longtemps gérant d’un magasin de skate et de snowboard, Emmanuel Favre a appliqué son esthétique à ce local qui abritait des bureaux. Sur les murs, pour la déco, des planches historiques. Sur les tables, pour l’apéro, pas de planchettes en revanche. Une petite vitrine centrale propose des produits du terroir local de haute tenue: pâtés d’Étagnières, Lardpéro de chez Perusset à Orbe, tommes vaudoises… «Ici, tout est à la coupe, comme chez le boucher ou le fromager, détaille le tenancier. On n’en peut plus de ces planchettes toutes faites, avec la moitié des trucs qu’on n’aime pas!»

Aussi du matin

La carte des vins favorise le local et le bio. Les bouteilles d’alcool derrière le bar sont aussi choisies avec soin, l’originalité primant sur le nombre. Dans un esprit à l’italienne, l’endroit vise aussi une clientèle du matin, avec des déclinaisons de café de chez Xalala, atelier de microtorréfaction valaisan.

Ouvert en mode light depuis la fin de l’été, le Superposé ouvre à plein temps la semaine prochaine*, après un week-end de festivités inaugurales. De quoi faire chauffer le coin DJ, avec ses platines vinyles posées sur un magnifique meuble radio ancien. Si l’idée est d’accueillir des sets de DJ établis («soul, funk, hip-hop, rock», précise le patron), les clients seront aussi encouragés à faire tourner les disques.

Le 2e étage, qui peut également être privatisé pour des fêtes, propose aussi un espace pop-up. L’artiste Peroz no Pain l’inaugure actuellement en y proposant ses œuvres et ses tatouages.

