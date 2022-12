Hockey sur glace – Ambri s’offre la Coupe Spengler au bout du suspense La finale de la 94e Coupe Spengler s’est jouée aux tirs au but. À ce petit jeu, les Tessinois ont vaincu le Sparta Prague. Pestoni, l’enfant du club a inscrit l’essai décisif. Ruben Steiger

Ambri s’est offert la Coupe Spengler au bout du suspense face au Sparta Prague. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

La 94e édition de la Coupe Spengler a pris fin dimanche avec le titre d’Ambri. Les Tessinois ont pris la mesure du Sparta Prague (2-3) en finale pour s’adjuger leur premier trophée à Davos. Portés par de nombreux spectateurs tout au long du tournoi, les Biancoblu succèdent à Genève-Servette au palmarès des vainqueurs helvétiques.

Après un round d’observation de cinq minutes, cette finale s’est lancée à la 6e minute lorsque Formenton a pu ouvrir le score pour les Biancoblu en jeu de puissance. Le Canadien s’est libéré dans le slot et a parfaitement redirigé, dans la lucarne, une passe venue de la droite de Chlapik. Cet avantage a néanmoins été de courte durée. Moins d’une minute plus tard, Tomasek a pu égaliser sur un exploit solitaire conclu par un tir que Juvonen a freiné sans pouvoir s’interposer. Cet affrontement s’est d’ailleurs apparenté à un duel Tomasek contre Formenton.

Quelques instants après son égalisation, le Tchèque était tout près de doubler la mise et d’offrir l’avantage aux siens. Chose que Formenton a réussie à la 24e en infériorité numérique. Le Léventin, bien lancé par Heed, a pu déjouer Kovar d’une belle feinte. Cette réussite a été le seul coup d’éclat d’une deuxième période fermée dans laquelle les deux équipes ont eu beaucoup de difficultés à entrer en zone offensive.

Un retour en 2023?

La formation dirigée par Cereda a ensuite bien géré défensivement son troisième tiers et semblait se diriger vers la victoire jusqu’à l’égalisation d’Horak (54e). Malgré deux belles occasions pour Virtanen à la fin du temps réglementaire et une prolongation folle, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Dans cet exercice, Pestoni, l’enfant du club, a délivré définitivement la patinoire et son coéquipier Zwerger, rentré deux fois par erreur sur la glace pour célébrer alors que la partie n’était pas terminée

Ce sacre assure à Ambri de recevoir une invitation pour la prochaine édition. Reste à savoir si le vainqueur souhaitera défendre son titre en 2023.



Afficher plus Gardien: Janne Juvonen (Ambri) Défenseurs: Michal Kempny (Sparta Prague) et Filip Berglund (Örebro) Attaquants: Michael Spacek (Ambri), Brett Connolly (Team Canada) et Roman Horak (Sparta Prague)

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

